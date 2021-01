Libri e sussidi didattici, Sabaudia proroga il bando contributi

SABAUDIA – È stata prorogata la scadenza del bando per l’assegnazione dei contributi della Regione, per la fornitura totale o parziale dei libri di testo e di sussidi didattici digitali per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2020/2021. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 19 gennaio 2021.

Possono presentare domanda i genitori, chi esercita la potestà o lo studente se maggiorenne purché residenti nel territorio comunale, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare non sia superiore a 15.493,71 euro. Considerata la particolare situazione epidemiologica, è preferibile scaricare il modulo da compilare dal sito istituzionale del Comune di Sabaudia ( https://bit.ly/2X4B0M9 ), dove è possibile trovare

anche bando e avviso integrali, oppure da quello della Regione Lazio, sezione diritto allo studio. Resta comunque possibile ritirare il modello da compilare anche presso l’Ufficio Pubblica Istruzione.

Alla domanda dovrà essere allegata: attestazione. Isee in corso di validità, dichiarazione sostitutiva di certificazione con i requisiti di residenza e di frequenza presso un Istituto di istruzione secondaria di I e Il grado, copia del documento di identità e documentazione fiscale della spesa sostenuta (non saranno accettati gli scontrini fiscali). Sono acquistabili libri di testo sia cartacei che digitali, dizionari, libri di narrativa consigliati dalle scuole e sussidi didattici quali programmi e sistemi operativi ad uso scolastico.

La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 19 gennaio a mezzo posta con raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Sabaudia – Settore III – Servizi ai cittadini – Piazza del Comune – 04016 Sabaudia (LT) indicando sulla busta la dicitura Avviso fornitura libri di testo a.s. 2020/2021 o in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite mail agli indirizzi: comunesabaudia@legalmail.it o istruzione@comune.sabaudia.latina.it