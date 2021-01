LATINA – La forte grandinata di questi minuti ha imbiancato completamente Via del Lido a Latina. E’ la seconda volta in pochi giorni che la grandine offre uno spettacolo insolito e alcune zone della città sembrano innevate. E ci sono naturalmente anche le controindicazioni del caso, per i veicoli in movimento senza gomme invernali. Quelle del nostro lettore, lo erano.