Spaccio su Telegram, la Volante arresta due ragazzi incensurati di Latina e Pontinia

LATINA – Due ragazzi di 24 e 25 anni insospettabili di Latina e Pontinia sono stati arrestati dalla Polizia perché trovati in possesso di droga. I due si tenevano in contatto attraverso Telegram ed è stato proprio così che gli agenti della Volante, domenica pomeriggio, dopo aver fermato il primo a Latina, sono arrivati anche al “collega”.

Nascosti nella camera da letto della casa del giovane di Latina, nel quartiere Nicolosi. i poliziotti hanno trovato infatti circa due etti di droga tra marijuana e hashisc, 700 euro in contanti, un bilancino e il materiale che si usa per il confezionamento della droga; poi, insospettiti dai continui messaggi che arrivavano sul cellulare del ragazzo da parte di un unica persona, hanno deciso di identificarlo e raggiungerlo a casa, a Pontinia.

Giusta intuizione: nell’abitazione del mittente dei messaggi è stato trovato mezzo etto circa di marijuana e hashisc, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. Oggi, per entrambi, il processo per direttissima, presso il Tribunale di Latina.