Top Volley Cisterna trona in campo contro la Lube

CISTERNA DI LATINA – La sconfitta di Trento è stata l’ultima, in ordine temporale, di una stagione molto particolare, ricca di problemi e avara di soddisfazioni. La Top Volley Cisterna tornerà in campo domenica prossima nel match valido per la nona giornata di ritorno della regular season (alle 17:00) al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina ospitando la Lube.

Nell’ultima uscita contro l’Itas Trentino però la squadra di Boban Kovac ha approcciato al match con determinazione, vincendo il primo set e perdendo il secondo parziale solo ai vantaggi, un atteggiamento che ha fatto capire che la squadra ha voglia di continuare a lottare nonostante la classifica. «Abbiamo parlato tantissimo di questo campionato, purtroppo le cose sono andate in maniera opposta a quello che ci aspettavamo tutti, non siamo soddisfatti ed è evidente, siamo amareggiati e dispiaciuti per come stanno andando le cose – commenta Daniele Sottile, capitano e palleggiatore della squadra – La cosa certa è che, da qui alla fine della stagione, continueremo a dare il massimo a prescindere, questo lo dobbiamo alla società, ai tifosi e a chi ci guarda. Siamo consapevoli che i nostri tifosi stanno vivendo con difficoltà questa stagione, mentre per noi giocare senza il loro supporto di sicuro aumenta il rammarico di questa situazione che stiamo vivendo. Il mio futuro? Di queste cose sono abituato a parlare quando il campionato è fermo. Di certo la voglia di giocare è ancora tanta, la stessa che avevo vent’anni fa ma con la consapevolezza che non sono questi i risultati che mi aspettavo in questa stagione. Abbiamo ancora alcune partite da giocare e altri progetti da portare avanti, non ultimo #Accendiamoilrispetto con AbbVie, l’iniziativa contro il bullismo e cyberbullismo che verrà portata avanti in questo periodo in maniera multimediale e magari, se tra qualche tempo le condizioni lo permetteranno, magari potrà essere conclusa guardando negli occhi gli studenti, chiaramente con mascherina e distanziamento».

La squadra si allenerà con doppi allenamenti tutti i giorni, in palestra la mattina e al palazzetto nel pomeriggio, tranne il giovedì e il sabato in cui è prevista solo la seduta pomeridiana di tecnica: domenica mattina rifinitura pre gara e nel pomeriggio il match con la Lube.