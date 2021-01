Luna Rossa, via alle regate per Romano Battisti e Gerardo Siciliano

(le foto qui pubblicate sono quelle ufficiali realizzate da Carlo Borlenghi per Luna Rossa)

LATINA – L’avventura per loro è cominciata da tempo, con il trasferimento in Nuova Zelanda e gli allenamenti a terra e in mare, lo studio dei venti e degli avversari, ma questa mattina all’alba per Romano Battisti, già campione olimpionico del remo, originario di Priverno, e Gerardo Siciliano, velista esperto di Latina, entrambi nella grande famiglia di Luna Rossa, è cominciata la vera sfida, la Prada Cup. E purtroppo è cominciata con una sconfitta contro gli inglesi di Ineos Team Uk.

Nelle acque del golfo di Hauraki, ad Auckland, nella seconda regata del programma giornaliero, sono cominciate le regate che decideranno quale imbarcazione sfiderà il Team New Zealand detentore della 36esima America’s Cup, la competizione velica più prestigiosa e anche il trofeo più antico dello sport.

Battisti, medaglia d’argento alle olimpiadi di Londra nel 2012, 16 volte campione italiano, con un curriculum sportivo entusiasmante, si è appassionato di recente alla vela specializzandosi nel ruolo di grinder, ed è oggi nel sailing team, tra gli uomini addetti ai verricelli.

Gerardo Siciliano è invece alla sua terza America’s Cup nello Shore Team, la squadra di terra, con il compito di seguire albero e manovre. La sua importante carriera di velista a bordo di alcuni dei top yacht mondiali gli ha permesso di entrare e di essere riconfermato da Luna Rossa.

Un terzo pontino presente ad Aukland è Angelo Napolitano addetto alla manutenzione delle parti meccaniche.

Intanto, incassata la prima sconfitta, già si guarda alla prossima gara: gli italiani tenteranno il riscatto contro American Magic nella regata in programma alle 3 del mattino ora italiana.

IL PROGRAMMA – In questa prima settimana si torna in acqua la notte tra venerdì 15 e sabato 16 gennaio nella seconda giornata di prove quando alle 3 Luna Rossa sfiderà American Magic e poi nella notte tra sabato 16-domenica 17 gennaio per la terza giornata. Stessa ora, le 3 (italiane) con Luna Rossa che si batterà nuovamente contro Ineos Team UK e a seguire contro American Magic.