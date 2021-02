Incidente mortale a Le Ferriere, c’è l’identikit del pirata che guidava un Suv grigio scuro

LATINA – E’ caccia al suv grigio scuro che ieri pomeriggio nei pressi di Borgo Le Ferriere alle porte di Latina ha travolto e ucciso un operaio di 35 anni pakistano che faceva rientro a casa dal turno di lavoro e ne ha ferito un altro, un giovane indiano, che camminava appaiato al primo a bordo strada. Una scena drammatica per i soccorritori giunti sul posto.

Le indagini della Polizia stradale procedono serrate dopo le testimonianze raccolte immediatamente dopo i fatti. A chi si trovava su quella strada nelle campagne tra Cisterna e Aprilia non è passato inosservata quell’auto che procedeva a velocità eccessiva e i testimoni hanno riferito elementi perfettamente concordanti: prima dell’incidente un’auto è stata urtata dal suv che faceva sorpassi azzardati sulla strada stretta e periferica, mentre altri, che hanno incrociato l’auto più avanti, hanno riferito dello stesso fuoristrada che presentava una vistosa ammaccatura nella parte davanti causata dall’impatto con i corpi.

Anche la persona alla guida è stata descritta nello stesso modo: un uomo, sui 35-40 anni, stempiato che indossava un maglioncino chiaro. Anche la strada in cui transitava l’auto, non certo ad alto scorrimento, fa pensare ad un residente o comunque a una persona che abitualmente frequenta la zona per spostarsi. Gli investigatori sono sulle sue tracce e non è escluso che decida di costituirsi.