Vaccini over 80, si parte. La Asl di Latina attiva cinque sedi per gestire 20mila prenotazioni

LATINA – Al via oggi al Santa Maria Goretti e negli altri quattro punti vaccinali istituiti dalla Asl di Latina, le vaccinazioni per gli over 80. Oltre che all’ospedale di Latina, dove ci sarà anche una sorta di Vaccino Day per conoscere da vicino i primi ultraottantenni che riceveranno la prima dose di vaccino contro il covid, saranno attive la casa della Salute di Aprilia e quella di Priverno, e gli ospedali di Fondi e Formia.

Il totale dei prenotati a questa mattina aveva raggiunto le 214mila unità poco meno della metà degli ultraottantenni residenti nella Regione Lazio e tra questi quasi 20mila appartengono alla Asl di Latina che resta la quarta Asl della regione per numero di vaccini da somministrare a questa categoria. Si comincia oggi con le prime 270 dosi.

NEL LAZIO – Dei 214 mila anziani, il 13% si è prenotato telefonicamente e l’87% online. Si parte oggi lunedì 8 febbraio in 50 punti di somministrazione, 22 nella città di Roma, 13 nella provincia di Roma, 5 a Latina, 4 a Viterbo e 3 a Frosinone e Rieti. Questi punti sono attrezzati nella gestione in sicurezza delle somministrazioni e nella garanzia della catena del freddo. Ogni anziano ha ricevuto un sms con il memo della prenotazione e già la data dell’appuntamento per la seconda dose che avverrà dopo 21 giorni per il vaccino Pfizer e dopo 28 giorni per il vaccino Moderna. Ad oggi sono stati già vaccinati circa 20 mila over 80, soprattutto nelle RSA.