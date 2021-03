Maltempo, anche polizia locale e protezione civile in campo a Latina

(nelle foto la rotatoria del Piccarello chiusa, il canale delle Acque Medie e Pontinia)

LATINA – Dalla prima mattinata odierna la Polizia Locale di Latina e le associazioni di Protezione civile comunale sono impegnati in una serie di interventi resi necessari dalle intense precipitazioni che si sono abbattute sul territorio del capoluogo.

In tutto, tra Polizia Locale e Protezione Civile, sono stati gestiti circa 20 interventi con un impiego di personale per complessive 15 unità. La maggior parte delle emergenze ha riguardato allagamenti di proprietà private, in particolare abitazioni, scantinati e garage. Alcuni interventi sono tuttora in corso.

Le zone più colpite sono state Borgo San Michele, il quartiere Piccarello, alcuni tratti della SS Pontina 148 e la Chiesuola. La Polizia Locale ha inoltre provveduto a chiudere temporaneamente al traffico Strada della Rosa, Via dei

Cappuccini e Strada Piccarello, sempre per allagamenti. La situazione, per quanto riguarda la circolazione stradale, è ora tornata alla normalità.