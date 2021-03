La Asl di Latina nella sperimentazione di fase 2 del Vaccino ReiThera e degli anticorpi monoclonali

articolo in aggiornamento

LATINA – “Oggi è una giornata importante per la Asl di Latina”. Il direttore generale facente funzioni e direttore sanitario aziendale, Giuseppe Visconti annuncia con grande orgoglio la firma che porterà a Latina di Fase 2 e Fase 3 del vaccino ReiThera autorizzata pochi giorni fa dall’ Istituto Superiore di Sanità e dall’Aifa e che si svolgerà sotto la direzione dello Spallanzani, in alcuni policlinici universitari, e nella Asl di Latina presso il Centro di Malattie Infettive. Via anche allo studio SIMIT/AIFA sugli anticorpi monoclonali.

“La sperimentazione sarà condotta su tre bracci: uno con un’unica somministrazione, un altro con due somministrazioni ravvicinate, a 21 giorni e un braccio placebo – spiega la professoressa Miriam Lichtner, dirigente della Uoc di Malattie Infettive del Goretti – in doppio cieco quindi non si saprà dove finirà il volontario. Una grande opportunità: rima di tutto si può vaccinare chi non rientra ancora nelle fasce che hanno accesso al vaccino e facciamo scienza. Speriamo di arruolare circa 50 persone rapidamente”.

L’equipe è stata costituta il collaborazione con il direttore del centro trasfusionale Equitani che ha anche illustrato la procedura per il reclutamento di donatori sangue iperimmune (da convalescente) e della sperimentazione degli anticorpi monoclonali.

Per partecipare alla fase 2 del vaccino Reithera, bisogna avere più di 18 anni e le uniche patologie che precludono l’arruolamento sono quelle che incidono sulla salute globale della persona. C’è un numero per candidarsi.

Nella prima fase 45 persone sono state immunizzate con dosi diverse di questo vaccino e non sono emersi effetti collaterali gravi nei 28 giorni che hanno fatto seguito all’iniezione. La risposta immunitaria è stata definita robusta.

Per informazioni e adesioni alla vaccinazione ReiThera si prega di contattare il numero +393277080059 dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 o tramite mail scrivendo al seguente indirizzo covitar.latina@gmail.com.