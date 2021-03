Micol Arpa Rock in concerto dal Museo Duilio Cambellotti di Latina

LATINA – Sabato 13 marzo, alle ore 19, nell’ambito del Bando “La Cultura e l’Arte al tempo del Covid”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina, sarà trasmesso in prima visione sulla pagina Facebook dell’Ente il concerto di Micol Arpa Rock, realizzato dall’Associazione Big Soul Mama all’interno del Museo Civico Duilio Cambellotti.

Micol Arpa Rock è un’artista prodotta da Ventidieci che ha rivoluzionato il mondo dell’arpa: grazie alle sue performance, per la prima volta questo antico e magico strumento viene apprezzato nel mondo rock, pop e nei più importanti festival. Dopo un percorso classico – diplomata in arpa a soli 18 anni e scelta dal Maestro Riccardo Muti per l’Orchestra Cherubini – l’artista ha deciso di inseguire i propri sogni e ci è riuscita trasformando l’utilizzo e la fruizione da parte del pubblico di questo strumento.

Arpa Rock”, è ora in uscita il secondo intitolato “Play” con la produzione musicale di Max Marcolini (produttore di Zucchero e di Alexia) e dell’ingegnere del suono Fabrizio Simoncioni (componente dei Litfiba con alle spalle un centinaio di dischi d’oro, cinquantasette di platino e un Grammy).