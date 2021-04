La Top Volley Cisterna vince contro Ravenna: a Cesena finisce 2-3

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna vince la maratona di Cesena, in casa della Consar Ravenna, al quinto set (2-3) al termine di un match incredibile, durato ben due ore e 33 minuti. Prima della partita viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Piero Molducci, di Cervia, ex coach della formazione pontina, e l’ex campione Azzurro Michele Pasinato, scomparsi prematuramente.

Questa partita è già entrata nella storia – dicono dal club pontino – perché è tra le prime trenta sfide di tutta la serie A (che comprende Superlega, A2 e A3) per durata dall’introduzione dei set a 25 punti ed è piazzata attualmente al 13° posto dei match più lunghi della storia della massima serie. Giulio Sabbi, votato MVP del match, ha totalizzato 25 punti e il suo score nei play-off sale a 93 punti e resta leader nella classifica dei play-off per il quinto posto.

«È stata una battaglia di nervi, siamo partiti bene e Ravenna che gioca molto bene ci ha messo in difficoltà, il finale del quarto set è stato da nervi tesi. Si tratta di una vittoria importante, andiamo avanti per la nostra strada e ci prendiamo punti in tutte le partite, per noi questi play-off sono molto importanti. Come sto fisicamente? Per me è stata una prima parte di stagione travagliata ma teniamo botta», commenta Giulio Sabbi al termine dell’impegnativo match.

Gli fa eco Oreste Cavuto: «Fa piacere aver vinto questa partita ma Ravenna con qualsiasi formazione giochi, ti può mettere in difficoltà. Nel primo set ci siamo forse illusi ma alla fine è stata una battaglia, alla faccia di chi dice che questi play-off non sono importanti. Sfortunati in questa stagione? Forse si, ma la colpa è stata anche nostra durante la prima parte della stagione, questa fase per noi deve smentire quello che abbiamo fatto vedere nella stagione regolare».

La Top Volley Cisterna si prende il primo set restando costantemente avanti fin dall’inizio del match (3-7, 7-11 e 10-14) mentre nell’avvio del secondo set fatica ed è costretta a inseguire i romagnoli (12-9), poi la Top impatta sul 14-14 e si procede punto a punto (17-17) e sul 18-19 e alla fine Zonca chiude il parziale 25-23. La Top lotta ma cede il terzo spicchio di gara 25-23. E si va al quarto set che vince 28-30 riportando il match in parità. La partita è incredibile e la Top Volley la strappa al termine di un tie-break lunghissimo (16-18) .



CONSAR RAVENNA – TOP VOLLEY CISTERNA 2 – 3

CONSAR RAVENNA: Mengozzi 12, Giuliani (lib.), Redwitz, Pirazzoli (lib.), Stefani 4, Arasomwan, Recine 21, Zonca 18, Grozdanov 12, Batak 4, Pinali 7, Orioli ne, Koppers. All. Bonitta

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 17, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 12, Seganov 1, Rossato ne, Sabbi 25, Rossi 2, Onwuelo 3, Rondoni (lib.) ne, Randazzo ne, Krick 10, Szwarc 13. All. Kovac

Arbitri: Brancati, Merli

Parziali: 23-25 (29′), 25-23 (29′), 25-23 (30′), 28-30 (35′), 16-18 (30′)

Note: Consar Ravenna: ricezione 32% (17%), attacco 45%, ace 5 (err. batt. 28), muri pt. 18;

Top Volley Cisterna: ricezione 52% (37%), attacco 50%, ace 10 (err. batt. 19), muri pt. 9.

MVP: Giulio Sabbi (Top Volley Cisterna)