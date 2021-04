Latina calcio in campo domani contro Latte Dolce

LATINA – Il Latina sarà impegnato domani alle 15 al Francioni per l’anticipo della 25esima giornata del campionato di serie D. Avversaria dei nerazzurri il Latte Dolce, posizionato nella zona medio bassa della graduatoria. La squadra di Ciullo è scivolata a 9 punti dalla vetta dopo la sconfitta di Torre Annunziata e dovrà a tutti i costi raccogliere l’intera posta in palio per sperare ancora in una rimonta. L’unico assente sarà Esposito, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata contro il Savoia. Domenica, inoltre, l’Insieme Formia ospiterà il Nola mentre l’Aprilia, nel girone F, riceverà al Quinto Ricci il Vastogirardi.