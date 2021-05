Gaeta, non si fermano all’alt dei carabinieri e causano un incidente, arrestati due ragazzi

GAETA – Guidava senza la patente e in auto aveva un tirapugni e due coltelli a serramanico. E’ stato arrestato ieri pomeriggio a Gaeta il conducente di un’Alfa Romeo e con lui un coetanea, che non si sono fermati ad un posto di blocco dei carabinieri e, nel tentativo di allontanarsi a tutta velocità, hanno imboccato una rampa contro mano causando un incidente stradale nel quale sono rimasti lievemente feriti una coppia e la loro piccola di appena tre mesi che si trovavano a bordo di un’altra auto. E’ accaduto sulla Flacca, a Calegna.

Dopo lo scontro, i giovani, tutti provenienti dalla provincia di Caserta hanno proseguito la loro fuga a piedi, ma sono stati bloccati dai carabinieri. Nella perquisizione sono spuntate anche le armi. Il conducente, che non ha la patente, e un suo coetaneo sono stati arrestati per omissione di soccorso e porto di armi illegali, denunciato per gli stessi reati un minorenne che si trovava con loro.