Giordana Angi torna ad Amici e canta con Loredana Bertè

LATINA – Giordana Angi torna ad Amici e canta il nuovo singolo Tuttapposto con Loredana Bertè, facendo divertire e ballare (anche da seduti) i giudici del talent di Maria de Filippi. L’esibizione sabato notte, postata sui profili social della cantante partita da Aprilia dove vivono la mamma e la sorella.

“Amici per me è una casa. Casa è quel posto dove ti senti accolto. Casa è la mia prima canzone uscita. Sono cambiate tante cose eppure l’emozione si moltiplica ogni volta. Fiera di cantare con Loredana su quel palco in cui sempre mi son sentita appoggiata e capita”, aveva dichiarato la cantante che il 14 aprile uscirà con l’album Mi Muovo.

“Mi sono divertita un sacco, lei è strepitosa e il brano è fantastico. Giordana è una penna graffiante e io l’ho sempre sostenuta. Il suo talento è palese”, ha detto Loredana Bertè al termine dell’esibizione.