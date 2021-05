Giovani progressisti con Coletta sindaco: primo incontro all’Evergreen

LATINA – “Latina è una città giovane, ma quale ruolo hanno i giovani nel nostro contesto territoriale? E soprattutto possono incidere nel futuro di Latina?”. Se lo sono chiesto le realtà giovanili del mondo progressista che si sono date appuntamento per la prima convention in vista delle Amministrative, domani, venerdì 21 maggio, alle 18 al parco Evergreen.

Ad animare il coordinamento giovanile ci sono la capogruppo di LBC in consiglio comunale Valeria Campagna, Leonardo Majocchi dei Giovani Democratici e Francesco Pannone del Movimento Giovanile della Sinistra (Articolo Uno). Con loro anche il gruppo Latina Young, un think tank trasversale nato per sostenere la candidatura di Damiano Coletta, composto da giovani che hanno lavorato negli scorsi mesi per portare le loro idee e fare proposte concrete per la città che hanno raccolto in una proposta di documento programmatico già consegnata al sindaco; e Respiro, laboratorio nato dall’omonima festa dello scorso settembre e principale sponsor dell’elezione della neo eletta coordinatrice del Forum dei Giovani Gabriella Taboga.

“Questo gruppo rappresenta tante realtà del mondo giovanile pontino – spiegano gli organizzatori – che in questi anni ha lavorato per dare rappresentatività e protagonismo alle nuove generazioni e per contribuire allo sprigionamento di energie che il nostro territorio esprime sul piano politico, economico, culturale e sociale. Crediamo fortemente – continuano – che debba esserci una connessione tra esigenze individuali e collettive e che la politica debba fare sintesi e dare voce ai problemi gravi che la nostra città affronta e affronterà nei prossimi anni, affinché il “protagonismo giovanile” non sia una bandierina per la campagna elettorale, ma un’opportunità per concretizzare le speranze dei tanti che credono in un cambiamento reale”.

Il sindaco Damiano Coletta parteciperà e interverrà durante l’iniziativa organizzata dai giovani di Latina. Modera l’incontro Filippo Vaccaro di Primavera di Legalità.