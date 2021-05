LATINA – Con il suo inconfondibile tratto di matita, il disegnatore di Latina Fabrizio Gargano ha voluto rendere omaggio al giudice Giovanni Falcone con una sua opera donata al Comune di Latina per celebrare il 29° anniversario della Strage di Capaci.

«La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine», è una delle celebri frasi del magistrato, scelta per accompagnarne il ritratto.