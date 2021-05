Alberi incartati di giallo per ricordare PlasmArt, il concorso per promuovere la donazione di sangue

LATINA – Chi non li ha notati in Piazzale dei Donatori di Sangue (davanti all’ospedale di Latina) quegli alberi incartati di giallo. E’ PlasmArt (tutto nel manifesto affisso nello spazio apposito), il concorso promosso dal Comune e dall’Avis di Latina, nato per contribuire a diffondere la cultura della donazione. Si potrà partecipare fino al 31 maggio realizzando opere che abbiamo come colore il giallo (il colore del plasma sanguigno), di pittura, fotografia, scultura e installazione. Il concorso è rivolto a tutti gli artisti, agli studenti e alle studentesse La cerimonia di donazione avverrà il 14 giugno, Giornata Mondiale del donatore di sangue, presso la sede dell’Avis Latina in corso Giacomo Matteotti.