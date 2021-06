Covid, altri cinque decessi nella Asl di Latina e 15 nuovi positivi

LATINA – Cinque pazienti sono morti per covid nelle ultime 24 ore. Un dato che unito ai decessi dei giorni precedenti torna a far salire il bilancio delle vittime dopo una lunga serie stazionaria a zero. Con quelli di oggi sono 14 i decessi da inizio mese. Si tratta di due pazienti di Aprilia, uno di Latina, uno di Monte San Biagio e uno di SS Cosma e Damiano.

Resta invece stabile e anzi è in discesa il numero dei nuovi contagi che sono 15 nel bollettino Asl dell’11 giugno: ad Aprilia 5, a Cisterna di Latina 4 come a Latina e poi Fondi con 2 casi.