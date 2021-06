Onorati: “Coppa del Mondo a Sabaudia ritorno alla vita, in chiave sportiva”

SABAUDIA – “Una gioia poter partecipare alla celebrazione del ritorno alla vita, in chiave sportiva, con la Terza prova di Coppa del Mondo di Canottaggio a Sabaudia, prima delle imminenti Olimpiadi di Tokyo. Un orgoglio per la nostra regione e per il Comune di Sabaudia e la sua vocazione al canottaggio, valorizzata in un contesto così importante e prestigioso, grazie alla virtuosa collaborazione tra la nostra amministrazione, il Comune, il Coni e la Federazione italiana canottaggio”. Lo dichiara in una nota l’Assessora agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati, presente alla manifestazione iridata , sottolineando le 26 nazioni partecipanti e il “meraviglioso contesto del Circeo, patrimonio naturalistico unico della nostra regione”.

Ieri a Sabaudia anche la firma del Protocollo dei Comuni aderenti alla “Comunità pontina dello sport”: “Un bellissimo segnale di ripartenza per il territorio”.