Yoga nel Parco Riviera D’Ulisse, tre appuntamenti

LATINA – Si chiama Respira nel Parco e fa parte della più ampia rassegna ‘Parchi Lazio – l’estate comincia da qui’, un breve ciclo di incontri di yoga in natura nel Parco Regionale Riviera D’Ulisse tra Scauri e Gianola. “Lo scopo è quello di sperimentare la pratica del raccoglimento in sé stessi attraverso posizioni (asana) respiro (pranayama) e meditazione (dhyana) immersi in ambienti naturali che da sempre ispirano l’uomo alla ‘presenza consapevole’: una pratica nella pratica”, spiegano gli organizzatori dell’Aipu, aggiungendo che “questi incontri hanno la speranza di suscitare nei partecipanti ‘il sentimento della Natura’ e nel contempo incuriosire verso la pratica dello yoga che aiuta a riscoprire e contemplare questo sentimento”.

IL PROGRAMMA – Tre gli incontri, al mattino presto o al tramonto. Basta portare con se tappetino e asciugamano personali.

16/07 GIANOLA ORE 7,30-9,30 Cisterna Maggiore

23/07 SCAURI ORE 19,30- 20,30 Torre Quadrata

30/07 GIANOLA ORE 19,30 -20,30 Porticciolo

INFO: AIPU Angela 333 6395485