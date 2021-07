Compro Oro abusivo a Formia, scatta il sequestro e la denuncia per ricettazione

FORMIA – Un compro oro completamente abusivo. E’ stato scoperto a Formia dalla Guardia di Finanza dopo che il comando provinciale di Latina ha avviato un’intensificazione dei controlli in questo settore e in genere delle attività di compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, di oggetti preziosi.

Nell’ambito dei controlli effettuati, i finanzieri hanno svolto verifiche su un’attività commerciale nel centro, scoprendo che il titolare operava in forma totalmente abusiva, in assenza della prescritta iscrizione al Registro dei compro oro tenuto presso l’Organismo degli Agenti e Mediatori e che, la merce esposta – 46 pezzi tra collane, bracciali, anelli e orecchini in oro o argento, 7 orologi e 2 pietre preziose – mancava della documentazione giustificativa della lecita provenienza. Per queste ragioni il titolare dell’ esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di ricettazione oltre che per esercizio abusivo dell’attività di “compro oro”. Sequestrati il locale e i gioielli.

“L’operazione – si legge in una nota del Comando Provinciale di Latina – rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio svolta dalla Guardia di Finanza pontina, basata su una strategia nazionale che consente di concentrare le risorse verso i soggetti e i fenomeni più a rischio, nell’ottica di tutelare l’economia legale, gli imprenditori onesti e i cittadini, specialmente le persone in difficoltà”.