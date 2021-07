Orrore sull’Appia a Cisterna, uomo trovato impiccato ai cavi dell’alta tensione

CISTERNA – Orrore sulla Via Appia a Cisterna nei pressi di un noto supermercato dove un uomo del posto è stato trovato privo di vita, impiccato ai cavi dell’alta tensione. Il corpo è rimasto per alcune ore esposto nella posizione del ritrovamento, in attesa dei rilievi del medico legale e dell’arrivo del gestore elettrico. Una scena terribile vista da un passante che ha dato l’allarme poco dopo le 7 di questa mattina . Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e il 118. Le indagini sono in corso per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o se invece sia accaduto qualcosa di diverso.