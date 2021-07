E’ ufficiale: Annalisa Muzio si candida a sindaca di Latina

LATINA – Ha annunciato ufficialmente la sua discesa in campo alle prossime Amministrative, Annalisa Muzio, di professione avvocata, presidente dell’Osservatorio per lo Sport e il turismo sportivo della provincia di Latina. A capo del movimento Fare Latina sarà tra gli sfidanti dell’attuale sindaco Damiano Coletta. Dopo aver condiviso una cena, che non è passata inosservata, con un gruppo di donne-colleghe impegnate in politica, da Giovanna Miele di Forza Italia, alle esponenti Pd Franca Rieti e Nicoletta Zuliani, presente anche la giornalista Mariassunta D’Alessio, la Muzio ha deciso per il grande passo. Lo ha annunciato lei stessa convocando l’appuntamento di presentazione per giovedì 8 luglio ore 11 presso l’Hotel Europa in via E. Filiberto, 14 a Latina. Saranno presenti partiti, liste, comitati e associazioni che sosterranno il progetto di Fare Latina.