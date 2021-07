Governance Poll, Coletta 13°: “E’ una bella soddisfazione”

LATINA – “E’ una bella soddisfazione anche se le classifiche vanno sempre prese con le dovute molle. Mi fa piacere che una testata autorevole come il Sole 24ore mi attesti nella parte alta, è la conferma di un trend registrato anche nei due anni precedenti dello stesso sondaggio. E’ uno stimolo e la prova che è stato fatto un buon lavoro”. Il sindaco di Latina Damiano Coletta commenta così i risultati di Governance Poll 2021 che lo vede in 13° posizione tra gli amministratori più graditi d’Italia, primo nel Lazio con il 58,8%.

Coletta fa anche notare come il riferimento alla percentuale del ballottaggio (su cui si basa l’indagine) e che lo vede perdere il 16,6% rispetto al giorno delle elezioni (passando dal 75,1% del 2016 al 58,5% di oggi) sia forse un dato falsato: “Al primo turno avevo preso il 22%, al ballottaggio mi hanno votato anche quelli che dal giorno dopo sono stati all’opposizione”. Il riferimento è certamente a Pd e Forza Italia, entrambi passati immediatamente all’opposizione, ma anche ai delusi della destra che hanno riposto in Coletta la fiducia che i partiti tradizionali avevano dimostrato di non meritare più dopo i due commissariamenti.

Quella del gradimento per Coletta è anche l’occasione per sintetizzare elementi di soddisfazione e di rammarico nella conduzione dell’Amministrazione cittadina: “Mi ripeto: l’impegno maggiore è stato nel ristabilire equità tra i cittadini e legalità, perché dal primo giorno ci siamo realmente occupati del bene comune. L’esperienza più negativa è forse il teatro: ognuno si prende le sue responsabilità è ovvio, ma anche lì sono stati fatti lavori che per 25 anni non sono stati fatti. Resta comunque il dispiacere per non averlo ancora riaperto. Abbiamo messo in sicurezza i conti, pagato 20 milioni di debiti fuori bilancio. Poi verrà anche la carrozzeria”.

Nella Governance poll delle Regioni Nicola Zingaretti è in terzultima posizione, ma guadagna 10 punti rispetto al giorno dell’elezione. In quella dei sindaci Virginia Raggi è ultima (94ma nella classifica generale). Dopo il sindaco di Bari, Decaro, che è primo nella classifica al secondo posto c’è Luigi Brugnaro (Venezia, centrodestra); terzo posto ex aequo a Giorgio Gori (centrosinistra, Bergamo) e a Marco Fioravanti (centrodestra, Ascoli Piceno).