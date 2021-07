Formia, si spaccia per il nipote e chiede a una 90enne di ritirare un pacco da 2900 euro

FORMIA – Un odioso tentativo di truffa si è consumato a Formia e ha avuto come bersaglio una donna di 90 anni. Quel che è peggio è che gli autori sono due ragazzi, uno addirittura minorenne.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri quando uno di loro ha telefonato a casa dell’anziana spacciandosi per il nipote, spiegando di aver acquistato un computer e chiedendo alla “nonna” di pagare 2900 euro al corriere che da lì a breve si sarebbe presentato presso l’abitazione per recapitare l’acquisto. Peccato che la figlia della novantenne avesse preso in mano il telefono per ascoltare lei stessa la conversazione e abbia deciso di fingere di abboccare alla richiesta, informando poi i poliziotti del commissariato di Formia che, giunti sul posto identificavano e denunciavano a piede libero alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma il più giovane e alla Procura presso il Tribunale di Cassino per l’altro. Per entrambi, campani, anche il foglio di via obbligatorio: per tre anni non potranno tornare a Formia.

Le indagini proseguono su altre segnalazioni di episodi analoghi per verificare se la coppia di ragazzi abbia agito altre volte sempre ai danni di persone anziane.