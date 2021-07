Latina, poliziotto notifica un ordine di carcerazione e finisce in ospedale

LATINA – Ha riportato lesioni alla spalla e al polso e dovrà essere operato, un poliziotto della squadra mobile di Latina che, mentre era in servizio, per evitare la fuga di un uomo che doveva essere arrestato, ha subito un’aggressione. L’agente infatti, con la pattuglia, ha notificato un’ordinanza per la carcerazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, a un cittadino indiano di 38 anni che deve scontare la pena di anni 3 di reclusione rapina e tentato omicidio, commessi nel 2012. L’uomo, dopo una serie di ricerche, è stato rintracciato a Latina ma, durante le fasi dell’arresto, ha tentato di sottrarsi alla cattura reagendo nei confronti degli agenti, finendo per ferirne uno. Dovrà ora rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.