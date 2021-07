Latina, da ztl a isola pedonale nel centro storico, la proposta ai commercianti

LATINA – La zona a traffico limitato nel centro storico di Latina potrebbe trasformarsi in vera e propria isola pedonale con l’eliminazione degli orari di accesso attualmente in vigore ad eccezione che per scarico e carico merci. L’ipotesi è stata discussa nella riunione dell’Osservatorio per la Ztl nel corso della quale l’assessore all’Ambiente Dario Bellini ha illustrato l’idea da attuare per 6 mesi in via sperimentale .

“La proposta è stata accolta favorevolmente dai rappresentanti dei commercianti che avrebbero comunque garantite le opportune “finestre” per consentire il carico e lo scarico delle merci”, dice bellini che si dichiara soddisfatto del risultato e ricorda che “l’area della Ztl è già di fatto utilizzata dalla cittadinanza come una vera e propria isola pedonale”. Il traffico, anche se limitato ad alcuni orari, dunque crea pericolo ai fruitori.

“Il traffico veicolare – sottolinea Bellini – rappresenta un fattore di rischio vista anche la presenza dei vasi di arredo urbano che potrebbero in parte ostacolare la visuale degli automobilisti. Inoltre, l’aumento dei mezzi elettrici, che hanno la possibilità di transitare liberamente nella Ztl, ha provocato un incremento globale del traffico nell’area, mentre la conversione a isola pedonale riporterebbe famiglie e bambini in una situazione di totale sicurezza, anche a tarda sera quando numerosi ragazzi, soprattutto d’estate, si trattengono più a lungo nella zona del centro storico”. Dovranno essere individuate contemporaneamente aree esterne all’isola pedonale dedicate alla sosta degli autoveicoli dei cittadini residenti.

Intanto stasera nella Ztl del centro storico di Latina sarà notte bianca dei saldi con i negozi aperti fino a mezzanotte.