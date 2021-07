Notte bianca dei saldi a Latina, l’assessora Lepori: “Invito a comprare nei negozi di vicinato”

LATINA – «La Notte Bianca è un’iniziativa lodevole che sostiene i negozi di vicinato». L’assessora alle Attività Produttive del Comune di Latina Simona Lepori plaude all’evento l’evento organizzato dai commercianti del centro storico per il decimo anno consecutivo, su iniziativa di Walter Tomassi che ne è stato ideatore e promotore sin dal primo anno. (nella foto una delle edizioni della Notte Bianca pre-covid)

L’iniziativa che vedrà i negozi aderenti aperti fino a mezzanotte permetterà – commenta la Lepori – di “trascorrere un sabato sera sotto le stelle e godere della bellezza della nostra città facendo un po’ di shopping. Come Assessora alle Attività Produttive, sono molto contenta di questo evento che rappresenta senza dubbio un sostegno alle attività di Latina ma soprattutto un invito alla cittadinanza ad acquistare nei negozi di vicinato. Ringrazio tutti i commercianti del centro storico per l’organizzazione, iniziative come questa sono indispensabili per attirare presenze sul nostro territorio e portare vita e colore nelle strade di una città desiderosa di tornare il prima possibile alla normalità”