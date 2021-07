Tir carico di tifosi in centro dopo Italia-Spagna, scattano le sanzioni per un 50 enne di Latina

LATINA – E’ costata cara a un uomo di Latina la decisione di uscire con il suo tir per i festeggiamenti post-partita caricando a bordo decine di persone. E’ accaduto dopo Italia-Spagna agli Europei di calcio, nella notte tra martedì e mercoledì, quando intorno all’una di notte ha attraversato via Emanuele Filiberto sfilando poi in Piazza del Popolo alla guida di un grosso autoarticolato che trasportava nei cassoni decine e decine di persone, tra cui molti giovanissimi. Le immagini hanno fatto il giro dei social e la Digos ha individuato il conducente, un 50enne del capoluogo nei cui confronti la Polizia Stradale ha elevato contravvenzioni per un importo pari a circa 300 €, oltre alla decurtazione di alcuni punti dalla patente di guida. Sospesa la carta di circolazione del mezzo.