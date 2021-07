Latina, omicidio Moro, altri arresti nel clan Ciarelli-Di Silvio: in manette Pupetto, Ferdinando Macù e Antongiorgio Ciarelli

LATINA – Altri tre arresti per l’omicidio di Massimiliano Moro avvenuto a Latina il 25 gennaio del 2010 quando un commando fece irruzione nell’abitazione dell’uomo e lo giustiziò con due colpi sparati a bruciapelo, in risposta all’agguato compiuto poche ore prima nei confronti di Carmine Ciarelli, al bar del Pantanaccio. In manette, in un’operazione della Squadra Mobile di Latina in collaborazione con il Servizio centrale operativo della polizia di Stato, questa mattina sono finiti tre noti esponenti del clan Ciarelli-Di Silvio: Antongiorgio Ciarelli, Ferdinando Pupetto Di Silvio e Macù Ciarelli.

Parla di vero e proprio momento di svolta nelle indagini, il dirigente della squadra Mobile, Giuseppe Pontecorvo: “Questo afflato investigativo che si è venuto a creare tra forze di polizia, autorità giudiziaria, attività tecniche, collaboratori di giustizia, è il pilastro su cui si regge il contrasto alle organizzazioni mafiose tradizionali anche qui a Latina. Questo secondo me è un momento storico e io sono orgoglioso di essere, insieme ai magistrati, protagonista di questo periodo ed essere un rappresentante in prima linea, sono orgoglioso di rappresentare questo gruppo”, ha su Radio Immagine l’investigatore, illustrando l’operazione.

Le indagini sulla morte di Moro portarono già, lo scorso mese di febbraio, all’arresto di quattro esponenti della malavita locale, mentre gli arresti di questa mattina scaturiscono da nuovi approfondimenti investigativi coordinati dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ed agevolati dal contributo offerto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea Pradissitto. Secondo la nuova ricostruzione dei fatti, quella sera parteciparono all’uccisione di Massimiliano Moro rappresentanti di entrambe le famiglie criminali. “Un fatto che – sottolineano gli investigatori – conferma l’avvio di un nuovo e più forte sodalizio che mirava a riaffermare con violenza e minaccia il controllo del territorio a Latina, rispetto al tentativo di gruppi rivali, di etnia non Rom, di prendere il potere”. Un altro passaggio importante per ricostruire la storia criminale di Latina e le più pesanti vicende susseguitesi negli ultimi 10 anni e che promette altri risultati.

“Le indagini sono ancora in corso – conclude Pontecorvo – sicuramente siamo contenti di quello che siamo riusciti a mettere insieme fino a questo momento, ma risvolti sono sicuro che ce ne saranno”.

Le ordinanze di custodia cautelare in carcere di questa mattina sono state emesse dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, con i sostituti Luigia Spinelli e Corrado Fasanelli, e l’aggiunta Ilaria Calò.