TLC Telecomunicazioni dona 25 mila euro di apparati tecnologici al Rosselli di Aprilia

Mercoledì 30 giugno il team di TLC Telecomunicazioni di Formia ha consegnato all’istituto comprensivo “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia la vincita del bando gratuito di strumenti tecnologiche. Era presente il dirigente scolastico Ugo Vitti, il vicepresidente della provincia di Latina Domenico Vulcano, Piera Petti rappresentante dell’ufficio scolastico provinciale, oltre che presidente del consiglio di istituto, gli insegnanti e altre aziende intervenute.

Giuseppe Del Prete, ceo di TLC Telecomunicazioni, afferma: “Destiniamo parte del nostro budget ad iniziative di promozione e di inclusione sociale. Siamo da sempre sostenitori dei giovani e della scuola in particolare. In quest’anno – spiega – funesto per l’Italia e per il mondo, ci siamo chiesti cosa potessimo fare di più per i giovani e per la scuola. Da questa riflessione nasce questa donazione che speriamo possa essere da spunto per le scuole partecipanti nel realizzare nuovi progetti e da stimolo materiale e morale per la scuola vincitrice e per i suoi studenti, e del loro e del nostro futuro”.

