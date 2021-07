Vaccinazioni 12-16 anni, nel Lazio si comincia negli hub. Poi a fine agosto dosi negli studi dei pediatri

LATINA – A breve sul portale Salute Lazio sarà possibile prenotare anche per vaccinare la fascia d’età 12-16 anni che riceverà il siero Pfizer. Le prime somministrazioni potranno già essere fatte nella settimana tra il 18 e il 23 di luglio. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato dopo la chiamata alle armi dei pediatri di libera scelta che saranno operativi nei proprio ambulatori a partire dalla seconda metà di agosto. In provincia di Latina hanno già aderito alla campagna vaccinale l’87% degli iscritti alla FIMP, la Federazione Italiana Medici Pediatri, che ha firmato l’accordo di collaborazione con la Regione. Si tratta di circa 35 pediatri (dei 70 operativi sul territorio provinciale di Latina), di cui il 60% vaccinerà presso i propri studi, mentre i rimanenti si divideranno tra UCPP, strutture organizzate dalla ASL di appartenenza e strutture messe a disposizione dai Comuni o da altri enti.

“Abbiamo convenuto con la Segretaria Regionale della Fimp medici pediatri Teresa Rongai che in questa fase possono essere i pediatri a recarsi presso gli hub vaccinali, mentre viene confermato che dopo la metà di agosto partiranno le vaccinazioni anche nei loro studi. Questa decisione è stata possibile grazie all’operazione Delta, ovvero grazie alle anticipazioni dei richiami, nell’ambito delle disposizioni nazionali, che hanno reso disponibili dosi Pfizer per la fascia Junior”, spiega l’assessore regionale Alessio D’Amato.

Grazie agli Open Day sono state già eseguite circa 50mila vaccinazioni con l’obiettivo ambizioso di arrivare al completamento prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

“E’ stata per noi una chiamata alle armi – afferma il Dottor Giovanni Cerimoniale segretario provinciale FIMP e membro del direttivo Lazio – perché l’immunità di gregge si raggiunge anche vaccinando le fasce più giovani. Noi, su Latina abbiamo degli ottimi numeri sia sulla risposta da parte dei medici, sia da parte dei genitori. Abbiamo già chiesto a ogni medico di stilare una lista di giovanissimi da vaccinare, e si procederà attraverso una chiamata attiva alle famiglie, invitando poi i bambini, dalla fine di agosto, in base al numero delle dosi che potremo ricevere. Abbiamo stimato che ogni professionista ha in quella fascia circa 150-200 bambini, riteniamo improbabile che si possano vaccinare tutti prima della fine della scuola”.