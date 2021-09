Al Circolo cittadino di Latina “Testi in nuove vesti”

LATINA – Si intitola Testi in nuove Vesti lo spettacolo ideato da Simona Serino con la compagnia Palco 19 in programma domani al Circolo Cittadino di Latina per raccontare vent’anni di pop italiano in un modo nuovo.

“La canzone d’autore dà vita a nuove chiavi di interpretazione attraverso 15 attori capaci di creare atmosfere e situazioni emozionanti grazie alle colonne sonore di Ennio Morricone che trasformano i testi POP in veri e propri quadri teatrali originali e suggestivi”, spiega la regista. Un viaggio in quella forma di poesia contemporanea che sono le parole delle canzoni.

L’appuntamento al Circolo Cittadino domenica 19 settembre, con un doppio spettacolo, alle 18,30 e alle 21. In scena Gillo dal Palù, Cristina Adamo, Lorenzo Scalia, Cristina Casillo, Rosaria Del Prete, Caterina Colagrossi, Maritina Sanguigni (che è anche assistente alla regia), Annachiara Imperato, Francesca Castaldi, Francesco Perna, Lucia Antonelli, Lidia Battaglia, Fabrizio Stipo, Gioia Valle.