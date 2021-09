Consegnato a Piero Ferrari il “Mecenate dello sport 2021”

LAZIO – L’ingegner Piero Ferrari, vice presidente di Ferrari, ha ricevuto questa mattina il Premio Mecenate Dello Sport – ”Varaldo Di Pietro”, 2021. La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, che gode del patrocinio del Coni e dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, si è svolta a Roma nel Salone d’Onore del Coni al Foro Italico, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e di prestigiosi ospiti del mondo dello sport e del giornalismo, e la conduzione di Enrico Varriale di RAI SPORT.

E’ stato lo stesso presidente del Coni, Giovanni Malagò, a consegnare il premio nelle mani di Piero Ferrari, insieme al dott. Giovanni Di Pietro, presidente della “Fondazione Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro”.

Il riconoscimento, giunto alla nona edizione, è promosso dalla “Fondazione Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro” per sostenere i valori universali delle discipline sportive e premiare le figure che, in campo nazionale e internazionale, hanno dato un contributo essenziale alla crescita sia dello sport sia di attività di valore sociale e solidale.

Il Comitato tecnico, composto da giornalisti ed esponenti del mondo sportivo nazionale, ha assegnato il riconoscimento a Piero Ferrari, che nel discorso di ringraziamento ha dichiarato: “Voglio condividere idealmente questo premio con tutte le donne e gli uomini di Maranello, di grande ispirazione per me grazie alle loro capacità straordinarie e la loro dedizione. Dietro a ogni successo c’è il merito di meccanici e ingegneri, di chi lavora negli stabilimenti e di chi scende in pista, ma che con uguale passione si dedica alla progettazione, alla produzione delle vetture e a ogni settore di Ferrari”.

“Aver assegnato il Mecenate dello Sport a Piero Ferre significa aver onorato un prestigioso e grandissimo marchio che non rappresenta soltanto la storia dell’automobilismo e degli sport motoristici ma racchiude i grandi valori che fanno dello sport uno straordinario esempio di vita –ha detto Giovanni Di Pietro – L’ing. Piero Ferrari raccoglie al meglio, nella sua figura e nelle sue importanti esperienze professionali, la continuità e la forza di questi valori. Siamo orgogliosi che abbia accettato il nostro riconoscimento e di poterlo consegnare nelle sue mani e, idealmente, alla storia e a tutto il mondo FERRARI”.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha dichiarato: “E’ una emozione particolare premiare l’Ing. Ferrari qui al Coni. La storia della mia famiglia si incrocia da sempre con quella della famiglia Ferrari, a cui sono legati straordinari ricordi fin da piccolo, quando mio padre mi portava a Maranello!”.

Nel corso della cerimonia è stato anche assegnato il premio “Giornalismo, Economia e Sport”, conferito quest’anno a Maria Leitner, giornalista del TG2 e conduttrice di TG2 MOTORI, che ha dichiarato di “essere orgogliosa di aver ricevuto questo premio dalla Fondazione Di Pietro, alla presenza dell’ing. Ferrari”.

Piero Ferrari succede nell’albo d’oro del “Mecenate dello Sport” ad altre importanti personalità quali: Massimo Moratti, Nerio Alessandri, Claudio Ranieri, Timothy Shriver Kennedy, Lavinia Biagiotti e Javier Zanetti.

Questa la motivazione completa con cui il Comitato tecnico, composto da giornalisti ed esponenti nazionali del mondo dello sport, presieduto da Enrico Varriale e Giovanni Di Pietro, ha deciso di assegnare il riconoscimento a PieroFerrari :

“Per aver saputo creare e far crescere nel tempo uno dei più noti e prestigiosi simboli dell’Italia nel mondo, non soltanto a livello sportivo, capace nel tempo di suscitare orgoglio, emozione, senso di appartenenza per milioni di italiani e rappresentando un valore assoluto per lo sviluppo degli sport motoristici in Italia e a livello internazionale.

L’Ing Piero Ferrari, vice presidente di FERRARI, attraverso la sua attività e la sua dedizione al Cavallino Rampante, è oggi il simbolo di passione per il motor sport, continua ricerca e innovazione tecnologica, competenza, stile, eleganza, uniti a una lunga ed unica tradizione, che rappresentano alcuni dei più importanti valori racchiusi nel marchio FERRARI.

Oggi FERRARI rappresenta un marchio di assoluto valore mondiale e, secondo il report Brand Finance 2021 è il marchio più forte al mondo nel settore Luxury& Premium.

L’assegnazione del “Mecenate dello Sport” a FERRARI si colloca in un periodo molto particolare, segnato dalle conseguenze della pandemia, in cui la FERRARI ha dimostrato grande vicinanza alla propria comunità locale, attraverso progetti a favore di scuole e ospedali, esaltando ancor più la sua ineguagliabile storia sportiva e industriale. Fra le varie iniziative per contrastare la pandemia, il Cavallino Rampante ha destinato un reparto produttivo degli stabilimenti di Maranello alla produzione di valvole per respiratori polmonari, di cui gli ospedali avevano bisogno per le persone ricoverate in terapia intensiva, e raccordi per maschere di protezione.

Inoltre, il grande impegno a livello produttivo e agonistico di FERRARI, ripreso con grande tempestività e vigore, ha contribuito alla ripresa dell’Italia che, insieme alla FERRARI, ha ricominciato a correre.”