A Nettuno ha preso il via il Campionato Italiano Open J24

NETTUNO – Con le prime due delle dieci regate in programma ha preso ufficialmente il via nelle acque di Nettuno l’edizione 2021 del Campionato Italiano Open J24 in programma fino a domenica 3 ottobre. Giovedì pomeriggio, dopo le ultime procedure e lo Skipper Meeting presso la sede del Nettuno Yacht Club, si sono svolte le prime due prove caratterizzate da vento debole e onda che ha impegnato la trentina di equipaggi scesi in acqua in rappresentanza di numerose Flotte italiane.

E’ stato il campione del mondo Keith Whittemore, fuoriclasse americano al timone di USA 5399 Furio, ad essersi aggiudicato la vittoria in entrambe le regate: in quella d’apertura ha anticipato Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Presidente della Classe Italiana Pietro Diamanti (in equipaggio con Antonio Lupo, Fabrizio Ginesi, Paolo Governato e Matteo Tronfi) e Ita 460 Botta Dritta armato e timonato da Mariolino di Fraia (in equipaggio con il figlio Camillo, Ezio Diana, Katya Usala, Evero Niccolini, LNI La Maddalena), mentre nella seconda prova è stato Ita 501 Avoltore armato dall’inossidabile Capo Flotta Argentario Massimo Mariotti e timonato da Francesco Cruciani a chiudere in seconda posizione davanti ai campioni in carica di Ita 416 La Superba, il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare timonato da Ignazio Bonanno (in equipaggio con Simone Scontrino, Francesco Picaro, Ciccio Linares e Alfredo Branciforte).

La classifica provvisoria open al termine della prima giornata vede pertanto al comando USA 5399 Furio (YC Seattle, 2 punti; 1,1 i parziali) seguito da Ita 212 Jamaica (CNMC 8 punti; 2,6), Ita 458 Enijoy 2 timonato da Luca Silvestri (LNI Anzio, 10 punti; 6,4), Ita 427 Jebedee armato dal Capo Flotta Puglia Tano Soriano con un equipaggio tutto under 19 (CN Il Maestrale, 11 punti; 4,7), e Ita 501 Avoltore (CNVA, 11,2) ex aequo (13 punti) con Ita 416 La Superba (MM 10,3).

Il Campionato si svolge a nettuno su delega della FIV, dal Nettuno Yacht Club e dal Circolo della Vela Anzio Tirrena con la collaborazione tecnico logistica del Marina di Nettuno, del Circolo della Vela Roma, del Reale Canottieri Tevere Remo, della LNI sez. Anzio e della Classe Italiana J24, e il supporto di Margutta che frutta, Bontà Verde Agroama, Mille Gomme di Nettuno, Life Soup e Op Agrinsieme.