LATINA – Si interrompe la scia positiva che ha visto per un mese nessun decesso per covid sul territorio provinciale. Si è spento infatti per le conseguenze dell’infezione un paziente originario di Lenola. Il bollettino della Asl riporta anche di 34 nuovi positivi e nessun ricovero.

I casi sono emersi ad Aprilia 12 (è il comune che ne registra di più), a Cori 3, Fondi 2, Formia 4, Latina 7, Lenola 1, Sezze 2, Terracina 3. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 33. Le vaccinazioni 1520.