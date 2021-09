Dalla Marina al rafforzamento del sistema idrovoro, Coriddi: “Partire dalle caratteristiche del nostro territorio”

“Ho sentito le dichiarazioni di candidati sul tema della marina di Latina, argomento che risulta essere complesso e altamente delicato da affrontare su più tavoli con diverse competenze, non limitandosi esclusivamente a riduttive proposte personali e idee spesso non supportate da competenze tecniche adeguate, dimenticando che il nostro territorio è legato in maniera indissolubile alle acque interne “olim palus”. Spesso l’attenzione nelle campagne elettorali viene spostata verso sogni sfocati più o meno realizzabili, lasciando nell’oblio quello che è la nostra storia e la nostra vocazione territoriale e la conformazione del nostro territorio e gli sforzi dei nostri nonni per renderlo vivibile. Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ( un Ente pubblico economico che opera nel campo della difesa idraulica del territorio, della tutela delle risorse idriche e dell’ambiente) ha messo più volte in evidenza come i nubifragi che sempre più frequentemente si abbattono sui nostri territori mettono in serie difficoltà il sistema idrovoro e mi viene da collegare ad uno degli argomenti che ormai sono ai primi posti dell’agenda politica mondiale ovvero il cambiamento climatico e la prevista tropicalizzazione del clima in particolare nel mediterraneo con un forte aumento delle precipitazioni invernali. Quindi dovrebbe essere un argomento di discussione politica la revisione dei protocolli di intervento e il rafforzamento del sistema idrovoro e quindi un recupero della centralità del consorzio di bonifica, restituendo all’istituto la centralità che ampiamente ha meritato. Mi sembra attuale e transgenerazionale questo focus, legato al territorio e soprattutto non credo se ne parli abbastanza e penso se ne sia fatto ancora meno. La prossima amministrazione dovrà avere come obiettivo principale il miglioramento ed il potenziamento di:

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete scolante (corsi d’acqua naturali e canali artificiali);

manutenzione ordinaria e straordinaria ed esercizio degli impianti idrovori di prosciugamento;

realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulica.

Una migliore pianificazione e programmazione di interventi finalizzati all’adeguamento del sistema di bonifica alla nuova realtà territoriale ed alla promozione e lo sviluppo di un processo di ammodernamento degli impianti e delle strutture consentirebbe a tutti (e in particolare al settore agricolo colonna portante della nostra economia locale troppe volte dimenticata) una condizione di vita più sicura e meno soggetta a danni che la cronaca ci riporta quotidianamente”.

Lo dichiara Giuseppe Coriddi, candidato al consiglio comunale con Forza Italia.