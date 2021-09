Federlazio Latina incontra il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo

LATINA – La Federlazio, in occasione delle prossime elezioni amministrative, incontra i candidati a sindaco di Latina. Il primo appuntamento è con il candidato del centrodestra, Vincenzo Zaccheo oggi, 27 settembre alle 10. Sarà l’occasione per parlare dei progetti del candidato con particolare riguardo al settore imprenditoriale. L’incontro si terrà in presenza, presso la sede di Federlazio in Piazza Mercato 11.