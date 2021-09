Nel Lazio il tasso di copertura vaccinale è tra i più alti d’Europa

LATINA – Oggi nel Lazio si registrano 252 nuovi casi positivi (+35), in calo rispetto a martedì 21 settembre di 49 casi, e si sono avuti altri 3 decessi. Scendono i pazienti ricoverati in area medica e scende anche il rapporto tra positivi- tamponi oggi all’ 1%. “Prosegue il calo di casi, decessi, ricoveri e terapie intensive su base giornaliera e settimanale”, sottolinea l’assessore regionale D’Amato.

Sul fronte della campagna vaccinale è arrivato l’annuncio ufficiale che da domani sera alla mezzanotte (mercoledì 29 settembre ore 24.00) sarà attivo per tutta la regione il servizio di prenotazione online per gli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021: “Ma chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente”. Sono state inoltre superate le 8 milioni e 250mila somministrazioni di dosi di vaccino Covid. Oltre l’82% della popolazione over 12 e l’88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa”.

Con il vaccino antinfluenzale invece si parte nella prima settimana di ottobre. Sarà gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, e i donatori di sangue.