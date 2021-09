Vaccinazione covid, nel Lazio al via la terza dose per gli over 80: aprono le prenotazioni

LATINA – Man mano che il comitato scientifico vara le norme sulla terza dose, nel Lazio si attivano i relativi percorsi. E’ per questo che da domani a mezzanotte sarà possibile prenotare, su Salutelazio.it, la terza dose di vaccino contro il covid per gli over 80 e non solo. Quando sono stati vaccinati oltre 6000 superfragili residenti nella regione, sono state stabilite le modalità di accesso e somministrazione della dose addizionale anche per gli ospiti delle RSA.

Le prenotazioni, sul sito istituzionale dedicato alla campagna vaccinale, apriranno – secondo lo stile da sempre adottato nel Lazio – alla mezzanotte. Stavolta la data è mercoledì 29 settembre alle ore 24,00, con la tessera sanitaria e scegliendo tra centro vaccinale o farmacia. Ma sarà possibile anche prenotarsi presso il proprio medico di medicina generale.

I primi, saranno gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale entro il 31 marzo scorso 2021, una platea di circa 140mila persone. Se però avevano ricevuto la vaccinazione anti Covid19 a domicilio, verranno direttamente contattati dalle Asl.

Per quanto riguarda invece gli ospiti delle Rsa o delle altre strutture residenziali riceveranno la dose addizionale direttamente dalle équipe delle Asl, dalle Uscar o dalle strutture che li ospitano.

“Nel Lazio c’è stato uno sforzo senza precedenti grazie al lavoro di squadra condotto dagli operatori sanitari e dalle Istituzioni. La nostra Regione si è distinta per efficienza proprio verso i più fragili”, ha detto oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato intervenendo alla Sapienza alla presentazione dello studio sull’efficacia del vaccino condotto sui pazienti oncologici pubblicato su “Clinical Cancer Research” rivista ufficiale dell’American Association for Cancer Research (AACR).