Ballottaggio a Latina, il candidato e sindaco uscente Damiano Coletta: “E’ una scelta tra due persone e sui valori”

LATINA – ” La mia città è libera, coraggiosa, proiettata al futuro, che non vuole e non deve tornare indietro. Il ballottaggio? E’ un referendum tra due persone e sui valori che rappresentano”. Il candidato e sindaco uscente Damiano Coletta ha risposto alle domande della nostra redazione in vista della sfida finale che lo vede opposto all’ex sindaco Vincenzo Zaccheo.

IL PODCAST DELL’INTERVISTA

Una sua analisi sui numeri della prima tornata elettorale: c’è un dato che l’ha sorpresa?

In questo ballottaggio quali aspetti, al di là dei programmi, possono fare la differenza rispetto al suo avversario?

Ripensando a qualche critica rivoltale dalla stampa, dall’opinione pubblica o dai suoi avversari, c’è un aspetto o un argomento per il quale le piacerebbe replicare?

Torniamo a parlare del suo programma: può elencare brevemente tre sue priorità?

Andiamo ad analizzare alcune questioni nello specifico: il suo punto di vista sul Teatro D’Annunzio? La gestione e le prospettive di Abc Latina?

Quale messaggio vuole rivolgere ai tanti cittadini che al primo turno si sono astenuti?