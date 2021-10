Danza contemporanea, a Latina e Sezze torna Tendance

LATINA – Torna anche quest’anno a Latina e Sezze Tendance, festival di danza contemporanea giunto alla XI edizione. “Attraverso una ragionata scelta dei coreografi, delle opere e degli eventi si vuole proporre un tempo e uno spazio di benefica contaminazione abbattendo in modo creativo il distanziamento. Perché il tempo della vicinanza e della cura è ora”, spiegano gli organizzatori Danila Blasi e Ricky Bonavita.

Il programma è molto ricco e alterna momenti di incontro e approfondimento a spettacoli realizzati tra OperaPrima Teatro, il Teatro Moderno e la strada: Piazza del Popolo per Barramundi e Corso della Repubblica per l’azione danzata di Balletto Civile, Spazio MAT a Sezze. Ci saranno la Compagnia Abbondanza Bertoni e Compagnia Enzo Cosimi grazie alla collaborazione con ATCL, dalla Francia arriverà Karine Ponties e la compagnia italo francese Cie MF di Maxime Freixas e Francesco Colaleo, gli artisti Daniele Bianco, Alessandra Cristiani, Salvo Lombardo, Matteo Cason, Paolo Rosini, Vicari/Aloisio, Tommaso Serratore, Collettivo Mine, Balletto Civile, Lorenzo De Simone.

In Piazza del Popolo a latina il 15 ottobre ci sarà Inoltre ospitiamo Barramundi, performance urbana costruita attraverso incontri periodici con i cittadini del capoluogo iniziati ad aprile scorso, la nuova edizione del Premio Theodor Rawyler che il 21 ottobre ospita 5 formazioni artistiche selezionate attraverso una call per assegnare ad una di loro un premio di produzione e due incontri: Scrivere Danza, con Maria Grazia Calandrone e Francesco Pacifico e Trasmissioni in collaborazione con il festival Teatri di Vetro.

IL PROGRAMMA –

A LATINA – In Parco Falcone e Borsellino da aprile a ottobre due incontri al mese costituzione gruppi di partecipanti “Barramundi” e laboratori/prove

Al Teatro Moderno 14 ottobre 2021 ore 21,00 Le fumatrici di pecore/Compagnia Abbondanza/Bertoni (spettacolo a cura ATCL)

In Piazza del Popolo il 15 ottobre 2021 ore 18,00 Barramundi/a cura di Manuela Cirfera, Enrica Felici, Francesca Schipani (prima)

Al Teatro Moderno 15 ottobre 2021 ore 21,00 Coefore Rock and Roll/ Compagnia Enzo Cosimi (spettacolo a cura ATCL)

Sempre a Latina al Madxi, grazie alla collaborazione con Fabio D’Achille, il 16 ottobre alle 20 Evol/Daniele Bianco (prima), alle 21Corpus delicti/Alessandra Cristiani e alle 22 Outdoor dance floor/Salvo Lombardo; il 17 ottobre ore 15,00 incontro “Trasmissioni” a cura di Danila Blasi e Roberta Nicolai in collaborazione con Teatri di Vetro

Madxi 17 ottobre ore 18.00 Anapoda/Vicari Aloisio ore; alle 19.00 Domino/Tommaso Serratore; alle 19.30 Corpi Elettrici/Collettivo Mine

Operaprima Teatro 21 ottobre ore 18,00 Premio TenDance 2021 con Fresh oranges into the ocean/Silvia Giordano; Iperuranio: the long and the short of it/Federica Esposito;Another with you/Vidavè Crafts

Hikikomori (un solo per 4)/Hunt CDC; Il fruscio delle stelle del mattino/Mechanical Monkeys

Operaprima Teatro 21 ottobre ore 21,00 Premio TenDance 2021 feedback ai finalisti con la giuria composta da Rossella Battisti, Donatella Bertozzi, Paolo Brancalion, Isabella Di Cola, Loredana Parrella, Alessandro Pontremoli

Operaprima Teatro 22 ottobre ore 20,00 FOVEA/Karine Ponties, alle 20,30 Benedetto Pacifico/Karine Ponties

Corso della Repubblica/Zona Pedonale 23 ottobre ore 18,00 Paesaggio d’interni/azione danzata/Balletto Civile

Operaprima Teatro 23 ottobre

ore 20,00 Elogio alla gentilezza/Lorenzo De Simone

ore 21,00 C’est pas grave/Cie MF – Maxime Freixas e Francesco Colaleo

Operaprima Teatro 24 ottobre

ore 18,00 Quelli con Alessandro/Mattia Cason

ore 19,00 Oriri/Paolo Rosini (prima)

Diretta streaming sulla pagina facebook del Festival 27 ottobre ore 15,00

incontro “Scrivere la danza” a cura di Danila Blasi e Graziano Graziani

SEZZE

Spazio_MAT dal 11 al 16 ottobre residenza Collettivo Mine

Spazio_MAT 16 ottobre ore 18,00 e ore 18,30 Corpi elettrici/Colletivo Mine

Spazio_MAT dal 18 al 23 ottobre residenza Colaleo/Freixas

Spazio_MAT 24 ottobre ore 16,00 e ore 16,30 Ça ne me déplaît pas/Colaleo/Freixas

I LUOGHI DEL FESTIVAL

PIAZZA DEL POPOLO – CORSO DELLA REPUBBLICA, LATINA

TEATRO MODERNO VIA SISTO V, LATINA

MADXI c/o Consorzio ASI Roma- Latina, Via Carrara 12 A, LATINA

OPERAPRIMA TEATRO Via dei Cappuccini 76, Latina

Mat spazio_teatro Via San Carlo 160, Sezze

Biglietteria

Teatro Moderno intero 10 euro ridotto 5 euro

OperaPrima Teatro biglietto singolo 5 euro, serata intera 7 euro

MADXI singolo 5 euro, serata intera 10 euro

MAT spazio_teatro 2 euro

Gli spettacoli a Piazza del Popolo e a Corso della Repubblica e l’incontro “Trasmissioni_fare spazio” sono ad ingresso gratuito

Prenotazioni rosashocking.associazione@gmail.com 3332062996

https://www.festivaltendance.it/