Il Comune di Latina aderisce alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi

LATINA – Il Comune di Latina anche quest’anno ha aderito alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi che si svolgerà il 10 ottobre con partenza da Perugia alle 9.00 dai Giardini del Frontone e si concluderà alle ore 15.00 ad Assisi, Rocca Maggiore. “Perché oggi più che mai è il tempo di ricominciare a lavorare per la pace”, si legge in una nota dell’Ente che da alcuni anni non fa mancare la propria presenza all’importante evento che, prima della pandemia, richiamava nel centro Italia, migliaia di persone.

Il tema di quest’anno è “I Care” (mi prendo cura). “La pandemia è ancora in pieno corso con i suoi effetti nefasti sul tessuto sociale e sull’ambiente e richiama l’intera comunità e in primo luogo le istituzioni a un impegno particolare per affrontare e risolvere questi grandi problemi comuni, globali e locali. Occorre l’impegno di tutte e tutti per promuovere e sviluppare una mentalità e una cultura del “prendersi cura” per sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo prevalgono. I prossimi 10 anni saranno decisivi per fermare il cambiamento climatico, per impedire una nuova guerra mondiale, per uscire dalla crisi sociale ed economica, per effettuare la transizione ecologica, per democratizzare la rivoluzione digitale, per prevenire nuove grandi migrazioni”.

E’ per questo che domenica 10 ottobre 2021 una delegazione del Comune di Latina, tramite il Sistema di Accoglienza e Integrazione – SAI – sarà presente alla Marcia. Chi vorrà unirsi potrà partecipare usufruendo del pullman che partirà alle ore 5.00 dal parcheggio dell’istituto Giovanni Cena, Via Lepanto 2, di fronte alla Casa di Quartiere ex tipografia Il Gabbiano. Per informazioni e prenotazioni: 3276643628. Il pullman è gratuito ma per accedere è necessario avere il green pass.