Latina, picchiano un automobilista che non li fa attraversare, due minorenni finiscono in questura

LATINA – Picchiato da due pedoni perché non li ha fatti passare. E’ accaduto a Latina lunedì sera, nei pressi del centro città, quando all’incrocio tra corso Matteotti e la circonvallazione, un’auto non ha dato la precedenza a due ragazzi di 15 e 16 anni che volevano attraversare la strada e si è scatenata una lite furibonda.

I passanti che hanno dato l’allarme al 113, preoccupati per quanto stava accadendo, raccontano che i due minorenni hanno prima insultato e poi preso a schiaffi e pugni sul volto il 35enne che alla guida della vettura non aveva dato loro la precedenza.

Sul posto è arrivata la Squadra Volante e gli agenti hanno bloccato i giovanissimi. Riportata la calma e accertato che l’uomo aggredito non aveva bisogno di cure, gli agenti hanno accompagnato i due in Questura, dove sono stati riaffidati ai genitori. Sarà l’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto, a decidere se ricorrano gli estremi per una denuncia.