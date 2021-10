Latina, ultime ore di ballottaggio: alle 15 lo scrutinio per conoscere anche i sindaci di Cisterna, Sezze e Formia

LATINA – Seggi di nuovo aperti da questa mattina alle 7 per scegliere i sindaci di Latina, Cisterna, Sezze e Formia. L’affluenza nella prima giornata del ballottaggio è stata più bassa rispetto al primo turno quando era già stata in discesa rispetto alle precedenti consultazioni. Alle 23 nei quattro comuni pontini si era recata a votare una media del 38,77% degli aventi diritto, e in queste ore c’è chi sulle chat richiama gli elettori alle urne. Cisterna è il comune in cui si è votato di più (39,96%) seguito da Latina (39,87%), Sezze (36,60%) e Formia (35,50%), dati comunque superiori alla media nazionale. Dando infatti uno sguardo al dato complessivo della tornata, alle 23 di domenica sera l’affluenza nei 63 Comuni italiani chiamati al ballottaggio è stata del 33,32%, oltre il 6% in meno rispetto allo stesso dato di due settimane fa.

Si vota fino alle 15, poi dai seggi arriverà il dato definitivo relativo all’affluenza, quindi comincerà lo scrutinio e i risultati non dovrebbero tardare ad arrivare. Gli elettori sceglieranno a Latina tra il sindaco uscente Damiano Coletta e lo sfidante del centrodestra Vincenzo Zaccheo; a Cisterna, tra Antonello Merolla e Valentino Mantini; a Sezze tra Sergio Di Raimo e Lidano Lucidi e infine a Formia, tra Gianluca Taddeo e Amato La Mura.