Oroscopo del giorno 20 Ottobre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in quadrato con Saturno nel vostro segno. In coppia, alcuni avranno la sensazione di essere esclusi dal partner, gli altri sentiranno un leggero senso di disagio. Sarà necessario dialogare ed esprimere le vostre emozioni per dissipare tutti i dubbi. Single: potreste avere qualche dubbio sulle intenzioni di una persona che vi piace. Cercate di capire meglio la situazione prima di prendere una decisione. Professionalmente, qualcuno dei collaboratori potrebbe farvi ritardare nei vostri progetti: individuate la causa prima che sia troppo tardi. Per quanto riguarda la salute, vi sentite pesanti e stressati: passate un po’ di tempo in un posto che amate, godetevi i grandi spazi aperti e rilassatevi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno ed indica una fase di rinnovamento per le coppie. Forse dopo una discussione, un periodo di riflessione, o grazie a nuovi amici e a nuove attività in comune, i vostri piani saranno ancora più stabili e più concreti. Single: riuscite a sedurre senza nemmeno rendervene conto. Se volete trovare la vostra anima gemella, aprite bene gli occhi. Professionalmente, i rapporti saranno eccellenti: giusti ed equi, questo è ciò di cui avete bisogno in questo momento, specialmente se trovate alcune partnership un po’ troppo sfavorevoli per voi. Per quanto riguarda la salute, siete vitali e pronti ad affrontare nuove sfide.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in quadrato con Saturno nel vostro segno ed annuncia un episodio a causa del quale potreste sentirvi un po’ indifesi o addirittura non amati dal partner. Sarebbe opportuno cercare di capire se è la realtà o solo un’apparenza. I single preferiranno rimanere in disparte e riflettere sulla loro situazione. Professionalmente, che lavora, troverà difficile sbrigare le proprie mansioni oggi. Per quanto riguarda la salute, per sentirvi bene e mantenervi sani, dovrete decidere di prendervi cura di voi e delle vostre necessità. Smettete di aspettare che gli altri lo facciano al posto vostro ed agite di conseguenza.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e tenderà a rafforzare il vostro amore. In coppia sarete in grado di analizzare le cause dei vostri problemi e di trovare le soluzioni migliori. I single sono impazienti di trovare la loro metà e potrebbero esserci novità su questo fronte. Professionalmente, la configurazione planetaria di questo periodo può comportare, per alcuni di voi, dei cambiamenti importanti. Forse vi verrà chiesto di partecipare ad un nuovo progetto: non abbiate paura, il cambiamento è spesso sintomo di un positivo nuovo inizio. Per quanto riguarda la salute, ultimamente vi siete sforzati di correggere alcune cattive abitudini, e dovreste sentirne gli effetti molto presto.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in quadrato con Saturno nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata piuttosto difficile: vi sentite trascurati ed un pochino delusi. Non lasciate che la tristezza guadagni terreno: cercate di sorridere e vi sentirete un po’ meglio. Single: se sentite la solitudine come un peso, non preoccupatevi, non durerà a lungo. Professionalmente, non siete motivati e niente vi sembra troppo facile: cercate di concentrarvi sulla vostra attività ed evitate i discorsi in contraddittorio. Per quanto riguarda la salute siete un po’ giù di morale: regalatevi un momento di benessere, una sessione di relax e cercate di pensare solo a voi stessi per un attimo.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la maggior parte delle iniziative le prenderete voi per la felicità del partner: è da un po’ che aspettava questo momento. I single prenderanno alcune decisioni che li porterà ad ottimi risultati. Professionalmente riuscirete a trovare un punto di equilibrio sia nei rapporti che nell’organizzazione della vostra attività. I mezzi che impiegherete per risparmiare tempo o per impostare nuovi processi all’interno del team, pagheranno. Per quanto riguarda la salute siete pieni di energia: non cedete però a tutti i vostri impulsi, potreste finire la giornata stanchi. Prendetevi il ​​tempo per fare delle pause.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno e semina disagio tutta la giornata. Sentimentalmente gli amori non saranno favoriti: ci saranno sicuramente conflitti nell’aria, persino rivalità. Le coppie avvertiranno un distacco dei loro partner ed i single probabilmente dovranno affrontare la concorrenza. Cercate di relativizzare la vostra situazione rimanendo obiettivi per ridurre al minimo i danni. Professionalmente, per chi lavora, lo spirito di competizione la farà da padrone: vorrete dimostrare di essere i migliori nel campo. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di riposarvi, di prendervi una pausa per ricaricare le batterie e per iniziare in forza la prossima giornata.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà una giornata pacifica per coloro che di recente hanno incontrato delle difficoltà. Potreste rivedere i vostri piani e riportare un po’ di tenerezza e amore nella vostra vita. Single: avete molta fiducia in voi stessi e sarete in grado di fare incontri molto piacevoli. Professionalmente, l’atmosfera generale sarà tranquilla: i vecchi conflitti tenderanno a placarsi e guadagnerete un buon equilibrio. Sarete di buon umore e parteciperete in modo costruttivo alla vita dell’azienda. Per quanto riguarda la salute le vostre forze sembrano ritornare: vi sentite più dinamici e potreste essere tentati di praticare qualche sport.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia prestate molta attenzione al partner ed ai vostri progetti: questo atteggiamento vi consente di convalidare le vostre scelte e di pensare serenamente al futuro. Single: sarete sicuramente molto attenti e diligenti con coloro che potrebbero piacervi. Professionalmente avete l’impressione che la vostra vita privata possa influenzare gli aspetti lavorativi: vi trovate in una scomoda posizione che vi costringe a scegliere. Nonostante l’influenza del Sole che dovrebbe portarvi alla prima opzione, prenderete seriamente in considerazione l’impatto che alcune decisioni potrebbero avere sul futuro. Per quanto riguarda la salute, siete molto stressati e la vostra vitalità ne risente. Pensate di più a voi stessi e concedetevi dei momenti di relax.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno e sembra che alcune coppie stiano concretizzando la loro unione. In questo aspetto astrale si percepisce la necessità o il desiderio di sigillare il proprio rapporto con un contratto, un patto od una cerimonia simbolica: può essere il matrimonio, ovviamente, ma anche investire in una casa, o qualsiasi altra cosa. Single: siete molto affascinanti e potreste persino trovare la vostra metà. Professionalmente il vostro senso di indipendenza è al top e le vostre strategie vi apriranno delle porte inaspettate. Per quanto riguarda la salute, siete in grado di gestire al meglio lo stress accumulato: siete molto calmi e riuscirete a trovare le soluzioni vincenti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quadrato con Saturno nel vostro segno. In coppia il partner preferisce le uscite con gli amici facendovi diventare sospettosi. Cercate di chiarire i vostri dubbi ed esternate le vostre emozioni per ottenere alcune risposte. Single: non è una giornata favorevole per i nuovi incontri. Cogliete l’occasione per fare ordine nei vostri pensieri. Professionalmente potrebbe essere necessario prendere delle decisioni difficili per quanto riguarda i vostri collaboratori. Non dimenticate di chiedere consigli ad una persona di fiducia. Sulla salute, avete bisogno di pace e serenità: allontanatevi un po’ da tutti i problemi e cercate di rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in quadrato con Saturno nel vostro segno. In coppia potreste sentirvi insoddisfatti emotivamente. Cercate di parlare col partner senza colpevolizzarlo di tutte le vostre mancanze. Single: sarà una giornata piuttosto tranquilla. Anche se non riceverete alcuna notizia, cercate di pensare positivamente. A lavoro, potreste perdere il vostro senso dell’organizzazione ed avrete qualche difficoltà a gestire le responsabilità. Calmatevi e restate obiettivi. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale avrà un’influenza negativa sul vostro morale. Sarebbe saggio cercare di liberare la vostra mente dai problemi quotidiani e passare un po’ di tempo da soli per riflettere.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.