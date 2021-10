Test rapidi gratuiti per Hiv, sifilide ed epatite C, aperto il “Latina checkpoint”

LATINA – E’ stato inaugurato il Latina Checkpoint, uno spazio dove si farà prevenzione attiva sulle malattie sessualmente trasmesse con test rapidi anonimi e gratuiti per Hiv, sifilide ed epatite C. Si trova in Via Legnano 83, in locali messi a disposizione dal Comune dove si potrà andare senza ricetta, ricevere consulenza e informazioni, e essere avviati al percorso di cura in caso di positività dell’esame. Il risultato del test è immediato, bastano pochi minuti.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza della direttrice sanitaria aziendale della Asl di Latina Laide Romagnoli e della professoressa Miriam Lichtner direttrice della Uoc di Malattie Infettive del Goretti con il responsabile dell’Associazione Seicomesei Arcigay Valerio Vitale che coordinerà l’attività dei volontari: “Il check point – spiega Vitale – è un ambiente extra-ospedaliero che ha come obiettivo principale quello di effettuare test rapidi gratuiti sulle malattie sessualmente trasmesse e per raccogliere tutta l’utenza che oggi non si affaccia in ospedale, persone che senza saperlo potrebbero aver contratto l’infezione ed essere contagiose, e oggi con il Covid abbiamo imparato quanto sia importante conoscere il proprio stato di salute”. L’obiettivo è anche quello di collaborare tra associazionismo e istituzioni per aumentare l’offerta informativa soprattutto tra i giovani e nelle scuole.

VALERIO VITALE

“Con questo Point, Latina entra nel circuito Fast Track Cities che è un network europeo di Comuni che cercano di diffondere l’idea della prevenzione nelle rispettive città a livello individuale, perché diventi abitudine collettiva – spiega la prof Lichtner – Un servizio che permette di prendere il meglio di ciò che troviamo in ospedale, fuori dall’ospedale. Le malattie di cui parliamo esistono ed è sempre bene sempre ricordare l’importanza della prevenzione che consente di scoprire la malattia e di curarla. Grazie ai farmaci che abbiamo a disposizione oggi, si può vivere bene e non progredire nella malattia“.

MIRIAM LICHTNER