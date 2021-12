89° Latina, il sindaco Coletta: “C’è bisogno di unità e partecipazione e la politica deve costruire ponti” – LA CERIMONIA

LATINA – “È stato un altro anno che ha messo a dura prova la nostra comunità. Latina ha saputo affrontarlo con dignità e senso di responsabilità. Ora è il momento della speranza, dello sviluppo e della ricostruzione così come fecero i nostri pionieri, i coloni provenienti dal Friuli, dal Veneto, dall’Emilia Romagna. C’è bisogno di unità e di partecipazione, c’è bisogno della politica che costruisce ponti per riprendere la strada intrapresa che ci porterà verso il centenario per darci l’identità di una Latina universitaria, smart, sostenibile ed inclusiva.

Buon compleanno Latina”.

E’ l’augurio del sindaco Damiano Coletta espresso su Radio Immagine nella giornata in cui il capoluogo pontino compie 89 anni e si prepara a festeggiare. Sulle spalle un anno in più, due di pandemia, e i contagi che in questo momento consigliano di evitare gli assembramenti: in questo scenario, la tradizionale cerimonia di Omaggio al Bonificatore sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Latina.

Il corteo partito alle 9.30 da Piazza del Popolo diretto in piazza del Quadrato per la deposizione di una corona d’alloro al Monumento alla presenza delle autorità aperto dalla Banda Musicale Rossini di Latina che ha eseguito Bella Latina e in chiusura, dopo il discorso del sindaco, alcuni brani natalizi.