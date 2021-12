Long Covid, il convegno organizzato dall’ordine dei medici a Latina

LATINA – Long covid in provincia di Latina, se ne parlerà domani in un convegno organizzato dall’ordine dei Medici di Latina, in cui, dalle 9 alle 13 gli esperti parleranno di Long Covid ovvero come ci si cura in provincia dopo aver avuto il virus. Si tratteranno inoltre i temi dei grandi e piccoli postumi della malattia, del covid nei bambini effetti a breve medio e lungo termine anche se apparentemente asintomatici e dei vaccini nei più piccoli. Ci sarà la possibilità di seguire dalla diretta e di intervenire con domande