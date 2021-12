Covid, 327 nuovi casi, 120 solo a Latina, 82 ad Aprilia

LATINA – Sono 327 i nuovi casi di covid registrati oggi a Latina e provincia con il capoluogo che torna sopra i 100 casi e Aprilia che raggiunge la cifra record di 82 nuovi positivi al virus in sole 24 ore. Aumentano i ricoverati al Goretti grazie anche all’attivazione di 10 nuovi posti letto con 6 pazienti ricoverati per la severità dei sintomi. Non ci sono stati decessi.

I CASI COMUME PER COMUNE – I positivi sono emersi ad Aprilia 82, Castelforte 1, Cisterna di Latina 32, Cori 2, Fondi 10, Formia 3, Gaeta 5, Itri 2, Latina 102, Maenza 1, Minturno 5, Monte San Biagio 1, Pontinia 7, Priverno 20, Prossedi 1, Roccagorga 2, Sabaudia 12, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 4, Sezze 17, Terracina 16, Ventotene 1.

Nessuna guarigione nelle ultime 24 ore.

Le vaccinazioni sono state 4.815 si cui 294 prime dosi e 3.964 booster.